Giriş ücreti 1 TL olmuştu: Halk tarihi sarnıca akın etti: 5 saatte 5 bin ziyaretçi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın İstanbul’un tarihi mirasına sahip çıkma çağrısı sonrası ilk saatlerde Yere Batan Sarnıcı'nı binlerce kişi ziyaret etti.
İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın "Biz onardık, biz sahip çıktık" sözlerinin ardından sarnıç kapılarını 1 TL’ye açtı. İstanbullular tarihi mirasa sahip çıkmak için kuyruğa girdi.
İBB Meclisi’nde yaptığı faaliyet raporu sunumunda Yerebatan Sarnıcı’nın devrine sert sözlerle tepki gösteren Nuri Aslan’ın açıklamaları karşılık buldu. "Biz onardık, biz sahip çıktık" diyerek başlayan sözlerin ardından alınan 1 TL’lik sembolik ücret kararı, vatandaşları tarihi yapıya yönlendirdi.
Kararın ardından sabah saatlerinden itibaren Yerebatan Sarnıcı’nda uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler hem tarihi yapıyı görmek hem de tartışmaların odağındaki mekâna sahip çıkmak için sarnıca akın etti.
İlk 5 saatlik veriye göre 5 bin yerli ziyaretçi sarnıcı ziyaret etti.
Gün içinde ve ilerleyen günlerde bu sayının katlanarak arttığı ifade edildi.
Nuri Aslan, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada yalnızca bir fiyat düzenlemesi değil, aynı zamanda bir "kamusal sahiplenme" çağrısı yaptıklarının altını çizmişti.
Aslan, İBB Miras çalışmalarıyla İstanbul’un tarihi dokusunda "adeta bir restorasyon devrimi" gerçekleştirdiklerini belirtmişti.