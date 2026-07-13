Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararla birlikte, özellikle düşük fiyatlı ve giriş seviyesi cihazların gümrükleme maliyetlerinde çok ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.

UCUZ TELEFON DEVRİ BİTEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın koordineli çalışması sonucu hayata geçirilen bu stratejik adım, gümrüklerdeki vergi kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyor. Geçmiş dönemlerde bazı ithalatçı firmaların, ithal ettikleri cihazların değerlerini gerçek bedelinin çok altında göstererek vergi yükümlülüklerinden kaçındığı tespit edilmişti. Yürürlüğe giren yeni düzenleme, 250 doların altında değere sahip ürünler için bile sabit bir vergi tabanı oluşturarak eksik faturalandırma kaynaklı kayıt dışılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu hamlenin pazardaki ucuz telefon devrini tamamen kapatabileceğine dikkat çekiyor.

PİYASADAKİ UYGUN FİYATLI MODELLERİ ZORLU SÜREÇLER BEKLİYOR

Gözetim belgesi sınırının 250 dolara çekilmesi, en çok fiyat odaklı kullanıcıların tercih ettiği giriş ve orta segment akıllı telefonları vuracak. İthalatçı firmalar gümrükte bu tutarın altında bir fatura beyan etseler dahi, vergilendirme hesaplaması doğrudan 250 dolar baz alınarak gerçekleştirilecek. Sektör temsilcileri, döviz kurundaki hareketliliğin üzerine eklenen bu yeni maliyet yükünün satış fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan analistler, ithal modellerde yaşanacak bu fiyat artışlarının, Türkiye'de yerli montaj ve üretim yapan markalar için önemli bir pazar payı avantajı yaratabileceğini öngörüyor.