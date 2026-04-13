Tasarımı C-One Creative imzası taşıyan yapımın prodüktörlüğünü Onurcan Taş ve Mehmet Uslu üstleniyor. Renkli ve enerjik atmosferiyle dikkat çeken afiş, müzikalin eğlenceli dünyasına dair ipuçları veriyor.
Gırgıriye Müzikali’nin afişi yayınlandı: Nostalji sahneye taşınıyor
Usta sanatçı Müjdat Gezen’in nostaljik hikâyesinden uyarlanan “Gırgıriye Müzikali”, sahne yolculuğu öncesinde afişini izleyiciyle buluşturdu.Derleyen: Cansu İşcan
Başrollerini Perran Kutman, Gülben Ergen ve Ceyhun Fersoy’un paylaştığı “Gırgıriye Müzikali”, 15 Nisan’da perdelerini açmaya hazırlanıyor. Geniş oyuncu kadrosunda Günay Karacaoğlu, Şeyla Halis, Melih Ekener, Defne Yalnız gibi isimlerin yanı sıra sürpriz konuk sanatçılar da yer alıyor.
Uzun yıllar sonra sahneye dönmeye hazırlanan Perran Kutman, bu projeyle hem seyirciyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor hem de mesleğe duyduğu tutkuyu yeniden hatırlıyor. Yaklaşık 12 yıldır ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan usta oyuncu, dönüş kararını “artık kendim için yaşama isteği” ile açıklıyor.
Sanat hayatı boyunca “Perihan Abla”, “Sabahat” ve “Afet Öğretmen” gibi hafızalara kazınan karakterlere hayat veren Kutman, müzikal teklifini ilk duyduğunda tereddüt yaşadığını ancak içindeki heyecanın ağır bastığını ifade etti. 60 yılı aşan kariyerine rağmen hâlâ ilk günkü heyecanını koruduğunu belirten sanatçı, bu duygunun kendisini yeniden sahneye taşıdığını dile getirdi.
Son olarak 2014 yılında izleyici karşısına çıkan Kutman, uzun süren aranın nedenleri arasında geçmişte yaşadığı kırgınlıkların da etkili olduğunu söyledi. Buna rağmen mesleğe olan sevgisinin devam ettiğini vurgulayan sanatçı, sektörün bugünkü koşullarına dair de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Yoğun çalışma temposunun oyuncular için yıpratıcı olduğuna dikkat çeken Kutman, genç oyuncuların bu zorluklara daha dayanıklı olduğunu ifade etti. Oyunculuğa istemeden başladığını ancak zamanla bu mesleği tutkuyla benimsediğini belirten sanatçı, canlandırdığı karakterlerin izleyiciyle bağ kurmasının sırrını “gerçek hayata yakınlık” olarak açıkladı.
Öte yandan Müjdat Gezen ile uzun yıllara dayanan dostluğuna da değinen Kutman, usta sanatçının hayatındaki özel yerini vurguladı. Özel yaşamında ise eşi Koral Sarıtaş ile 48 yıllık birlikteliğinin temelinde karşılıklı saygı ve güvenin olduğunu söyledi.
“Gırgıriye Müzikali”, nostalji ile günümüzü bir araya getiren hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tiyatroseverlere keyifli bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.