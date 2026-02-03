Ataşehir’deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde yapıldı.

Yaklaşık 46 yıl önce seyirciyle tanışan aynı isimli filmden sahne uyarlaması olan yapımda Müjdat Gezen’e Bülent Ersoy, Gülben Ergen, Perran Kutman, Uğur Dündar, Ceyhun Fersoy, Defne Yalnız ve Şeyla Halis eşlik edecek.

Provada açıklamalarda bulunan Gezen, eserle Roman toplumunun uzun yıllara yayılan zorluklarını ve baskılarını mizah yoluyla aktardıklarını ifade etti.

Gezen, projenin başlangıcını gazeteci-yapımcı Egemen Bostancı’nın “Artiz Mektebi” müzikalini sipariş etmesiyle anlattı. Bu çalışmanın başarı kazanması üzerine Bostancı’nın yeni bir benzer yapım istediğini belirten Gezen, Romeo ve Juliet’in temel aşk çatışmasından esinlenerek Gırgıriye filmini kaleme aldığını, iki düşman ailenin evlatlarının aşkının klasik temayı oluşturduğunu vurguladı.

Gezen, senaryoyu ilk kez Türker İnanoğlu’na gösterdiğini, İnanoğlu’nun “Romeo ve Juliet” kısmını önemsemeyip Sulukule’de geçmesi üzerine hemen film çekimine karar verdiğini aktardı. Çekimlerin 15 gün içinde başladığını, filmin aslında bir tiyatro oyunu kökenli olduğunu sözlerine ekledi.

Gülben Ergen ise “Dadı” dizisinin ardından “Gırgıriye”nin kendisini en çok heyecanlandıran proje olduğunu belirtti. Çocukluğunun vazgeçilmez eserleri arasında Hababam Sınıfı, Gırgıriye gibi yapımların bulunduğunu, Barış Manço, Adile Naşit ve Kemal Sunal filmlerinin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Filmde Gülşen Bubikoğlu’nun canlandırdığı “Güllü” rolünü üstlenmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını, annesi rolündeki Perran Kutman’la sahne paylaşmanın oyunculuk ve sahne yolculuğunda çok kıymetli bir deneyim olacağını dile getirdi.