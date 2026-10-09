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Kaynak: İHA

Alucra’da uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan oğlak kebabı, ilçe dışından gelen vatandaşlar ile farklı şehirlerde yaşayan Alucralıların da ilgisini çekiyor.

Alucra’nın deneyimli kebap ustalarından ve ürünün coğrafi işaretle tescillenmesine katkı sağlayan Mustafa Polat, kebabın lezzetinde oğlakların yetiştiği doğal ortamın önemli rol oynadığını belirtti. Yaklaşık 2 bin metre rakımlı Alucra yaylalarında çeşitli otlarla beslenen oğlakların etinin kebaba kendine özgü lezzetini kazandırdığını ifade eden Polat, sezonun mayıs ayının son haftalarında başlayıp aralık ayına kadar devam ettiğini kaydetti.

4 SAAT BOYUNCA GELENEKSEL YÖNTEMLE PİŞİRİLİYOR

Kendine özgü pişirme yöntemiyle öne çıkan Alucra Oğlak Kebabı, özel taş fırınlarda yaklaşık 4 saat boyunca geleneksel yöntemlerle pişiriliyor. Fırından çıkarıldıktan sonra dinlendirilen kebap, genellikle ertesi gün soğuk olarak satışa sunuluyor.

Talep doğrultusunda ilçe dışına ve yurt dışına da gönderilen tescilli lezzetin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Mustafa Polat, gastronomi meraklılarını ve yemek kültürüne ilgi duyanları Alucra’ya davet ederek yöresel lezzetin yerinde tadılmasının tanıtıma katkı sağlayacağını ifade etti.