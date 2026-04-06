Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü, doğasını korumak isteyen bölge halkının kararlı direnişine sahne oluyor. Giresun İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Maden şirketinin sondaj makinesi alana sokulmak istendi. Ancak köylüler, bir kez daha barikat kurarak makinenin geçişini engelledi.

HUKUK TANIMAYAN ISRAR TANSİYONU YÜKSELTTİ

Daha önce de benzer bir girişimde bulunan şirket yetkilileri, paletli sondaj makinesini Sekü Köyü üzerinden maden sahasına çıkarma konusunda ısrar edince jandarma ekipleri ile köylüler karşı karşıya geldi. Bölgede nöbet tutan ve sayıları her geçen saat artan kalabalık, jandarmanın uyarılarına rağmen geri adım atmadı. Saatler süren gergin bekleyişin ardından iş makinesi bir kez daha geri dönmek zorunda kaldı.

"MAHKEME KARARI EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Sevda Karataş Şahin, yargı kararının hiçe sayılmaya çalışıldığını vurguladı. Şahin, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bugün yine hukuka aykırı olarak sahaya sürülmek istenen sondaj makinesine köylüler geçit vermedi. Valilik konuyu değerlendireceğini bildirdi ancak Giresun İdare Mahkemesi'nin kararı esastır. Eğer o makine alana girseydi, doğada geri dönüşü olmayan zararlar oluşacaktı. Hukuk devletinde bu kararın uygulanmaması kabul edilemez."

DİRENİŞ SÜRÜYOR: "GERİ ADIM YOK"

Tirebolu’nun Sekü ve Görele’nin Karlıbel köylerini kapsayan maden projesine karşı açılan davada kritik eşik aşılmış, 31 Mart’ta görülen ilk duruşma öncesi mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Buna rağmen şirketin sahaya girme çabalarını "topraklarımıza tecavüz" olarak nitelendiren köylüler, dava tamamen sonuçlanana kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtti. Bölge halkı, "Hukuk bizim yanımızda, doğamızı rant uğruna teslim etmeyeceğiz" diyerek kararlılıklarını yineledi.