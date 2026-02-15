Giresun’un Camili köyünde çıkan ev yangınında 88 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şaziye Tığlı’nın, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Uzun’un anneannesi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre köyde bulunan ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen Şaziye Tığlı alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede Tığlı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.