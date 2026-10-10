Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar’da yapımı devam eden cezaevinin doğalgaz boru hattı çalışmalarında görev yapan 27 yaşındaki Akın Deniz, 8 Ekim Perşembe günü konakladığı pansiyondan ayrıldı. Deniz’den haber alamayan iş arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Deniz’in en son tarihi Şebinkarahisar Kalesi ve çevresinde görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekiplerin güçlükle sürdürdüğü arama çalışmalarına dron da destek verdi. İki gün süren çalışmalar sonucunda Akın Deniz’in cansız bedeni, 9 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Şebinkarahisar Kalesi’nin kuzey tarafında kayalıkların dibinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Deniz’in cenazesi Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akın Deniz’in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.