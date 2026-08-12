Kaynak: DHA

Giresun Görele'de saat 16.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sonucu debisi yükselen Zıva Deresi taştı; bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel esnasında dere kenarında bulunan Zekiye (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp anne ve 2 kızı için AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valisi Mustafa Koç, debisi yükselen derede akıntıya kapılan anne ve kızının kaybolduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği sel afetine ilişkin açıklamada bulundu. Bölgenin zirvesinde ani yağış yaşandığını aktaran Vali Koç, "Bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında Sis Dağı Yaylası’nda ani ve yoğun yağış sonrasında olduğunu tahmin ettiğimiz, Ziva Deresi’nde ani yükselmesi sonucu dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz ailemizin suya kapıldığı yönünde ihbar aldı arkadaşlarımız. Babanın kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi. Maalesef anne ve 2 kız evladının suya kapıldığı tespit edildi ve bütün imkanlarımızla beraber tüm kurumlarımız imkanlarımızı seferber ettik. Saat 17.00 civarında da bir tane yavrumuzun cansız bedenine ulaştık. Tüm imkanlarımızla bir annemizi ve diğer yavrumuzu umarım sağ bulmak için çok yönlü çalışma sarf ediyoruz" dedi.

'EKİPLER SEFERBER EDİLDİ'

Tüm ekiplerin seferber edildiğini söyleyen Vali Koç, “Ankara’dan buraya hem teknik personelimiz, gece görüşlü İHA’larımız da çalışmaya devam edecek. Tüm temennimiz hemşerilerimize sağ salim ulaşmak. Üzücü bir olay; bölgemizin bir gerçeğidir, ani ve yoğun yağışlar. Vatandaşlarımız resmi kurumlardan yapılan uyarılara dikkate alsınlar. Dere yataklarına uzak durmalarının önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum. Aileye baş sağlığı diliyorum. 2 vatandaşımız için dua ediyoruz” dedi.