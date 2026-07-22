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Kaynak: AA / İHA

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları zan almaya devam ediyor. Kazanın yeni adresi bu kez Giresun'un Keşap ilçesi oldu.

Muaz A. (28) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, sürücü ile araçtaki yolculardan Kader A. (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılardan M.M.A. (1), M.İ.A. (5) ve T.A. (45) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.