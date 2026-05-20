Olay, Görele ilçesindeki Çavuşlu Deresi güzergahında meydana geldi. Sahil şeridine yakın bir noktada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir karaca, dere ile denizin birleştiği bölgede sıkışıp kaldı.

Çevredeki köpeklerin hareketliliğini görerek durumu fark eden Metin Hasbaş isimli duyarlı bir vatandaş, hemen harekete geçti. Hasbaş, köpeklerin arasında kalan ve kaçamayan yaralı karacayı bulunduğu zor durumdan çekip alarak güvenli bir alana taşıdı.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine Görele Jandarma Bölük Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen karacaya ilk müdahale uzman ekipler tarafından yapıldı. Yaralı karacanın tedavi, rehabilitasyon ve koruma sürecinin Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü bünyesinde devam ettiği bildirildi.