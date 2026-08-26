Giresun’da Sultaniye Köyü'nde otomobiliyle geçtiği sırada Many adlı köpeği ezen sürücü gözaltına alındı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, sürücü ise jandarmadaki sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.
Merkeze bağlı Sultaniye Köyü'ne gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle ilerlediği esnada yerde yatan Many adlı köpeğin üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma sürücüyü gözaltına aldı.
SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Sürücü jandarmaya verdiği ifadesinde, köpeği fark etmediğini önü sürdü. Sorgu işlemlerinin ardından sürücü serbest bırakıldı.
Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.