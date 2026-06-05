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Edinilen bilgilere göre Durmuş, Çarşamba günü saat 06.00 civarında sanayiye gideceğini belirterek evinden ayrıldı. Ancak gün boyunca kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi ve yakınları durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sırasında Murat Durmuş’a ait otomobil, Bulancak’taki eski cezaevi mevkiinde sahil kenarında kapıları açık ve anahtarı üzerinde bırakılmış halde bulundu. Bunun üzerine ekipler, arama faaliyetlerini aracın bulunduğu alan ve kıyı şeridinde yoğunlaştırdı.

Dün akşam saatlerinde Bulancak sahilinde denizde bir erkek cesedi görüldüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yapılan kimlik tespiti sonucunda cesedin, günlerdir kayıp olarak aranan emekli öğretmen Murat Durmuş’a ait olduğu belirlendi.

Durmuş’un naaşı, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.