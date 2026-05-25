Giresun / Hüseyin Kıdık / Yeniçağ



Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası yürekleri dağladı. Edinilen bilgilere göre, Giresun Limanı mevkiinde seyir halinde olan 55 * 406* plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 PM* 6* ve 34 PN* 0* plakalı otomobillerle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.