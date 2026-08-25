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Kaynak: AA

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.

Giresun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

YASAK 25-26 AĞUSTOS'TA UYGULANACAK

Valilik açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos tarihlerinde il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Kararın, beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alındığı kaydedildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, denize giriş yasağı süresince vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Giresun'da sahil ve plajlarda denize giriş yasağının 26 Ağustos'un ardından sona ermesi bekleniyor.