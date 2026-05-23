Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpması sonrasında aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon istikametine gitmekte olan M.U. yönetimindeki çekici, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen Ali Yıldız (45) otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki otomobile çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan sürücü Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobile çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan aynı aileden Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7) Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan çekici sürücüsü M.U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise kazanan yaşandığı kavşağı gören bir güvenlik kamerasına yansıdı.