Olay, Çavuşlu Deresi'nin dere ve denizle kesiştiği su yatağı güzergahında gerçekleşti. Sahipsiz köpeklerin peşine düştüğü karaca, suyun denizle birleştiği dar alanda kıstırılmış vaziyette bulundu.

Hayvanın zor durumunu gören Metin Hasbaş isimli vatandaş, hemen harekete geçerek köpeklerin çemberindeki yaralı karacayı kurtardı ve emniyetli bir alana nakletti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Görele Jandarma Bölük Komutanlığı personeli ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri yönlendirildi.

İlk tıbbi müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı karaca, tam teşekküllü tedavi ve rehabilitasyon süreci için milli parklar ekiplerince koruma altına alındı.