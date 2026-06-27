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Kaynak: İHA

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde alacak meselesi nedeniyle yaşandığı öne sürülen silahlı olay, genç bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

İddiaya göre Giresun'da oto tamirciliği yapan 29 yaşındaki Ş.K., tahsil edemediği alacağını istemek için Ören beldesine geldi. Yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden 21 yaşındaki Enes Eren ile bir otomobil içerisinde görüşen Ş.K.'nin, Eren'den babasından kalan oto tamiri borcunu talep ettiği öne sürüldü.

OTOMOBİLDE ÇIKAN TARTIŞMA SİLAHLI OLAYA DÖNÜŞTÜ

Görüşme sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada araçta bulunan ve Ş.K.'ye ait olduğu belirtilen tabancadan çıkan kurşun Enes Eren'e isabet etti. Ağır yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk olarak Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Eren, buradaki müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından Ş.K.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütürken, silahın kazara mı ateş aldığı yoksa tartışma sırasında mı kullanıldığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.