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Kaynak: Haber Merkezi



Giresun / Hüseyin Kıdık / Yeniçağ



Giresun'un Görele ilçesinde dere yatağında piknik yaparken dağlara yağan şiddetli yağmur sonrası oluşan taşkına kapılan aileden acı haber geldi. Kendi imkanlarıyla kurtulan babanın gözyaşları arasında sürdürülen aramalarda iki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı; kayıp anne için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana gelen sel felaketi bir aileyi yasa boğdu. Zıva Vadisi sınırlarında piknik yapmak üzere dere yatağına inen dört kişilik aile, dağlık kesimlerde etkili olan yoğun yağışın ardından aniden gelen taşkın sularına kapıldı.

SANİYELER İÇİNDE SULARA KAPILDILAR

Yüksek kesimlerde bastıran yağmurun ardından hızla yükselen sel suları dere yatağını bastı. Dehşet anlarında baba kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başararak felaketten sağ kurtulurken; eşi ve iki kızı coşkun sulara kapılarak gözden kayboldu.

İKİ KIZ KARDEŞTEN ACI HABER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, arama-kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Zıva Vadisi boyunca zamanla yarışan ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, iki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşlerin naaşları otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ZIVA VADİSİ'NDE GÖZYAŞLARIYLA ACI BEKLEYİŞ

Sel sularında kaybolan anneyi bulmak için ekiplerin dere yatağındaki arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Olay yerinde çaresizlikle arama çalışmalarını takip eden babanın gözyaşları Zıva Vadisi’ndeki hüzünlü bekleyişi özetlerken, bölge halkı ve ekipler kayıp anneye ulaşmak için seferber olmuş durumda.