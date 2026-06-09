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Giresun'un Bulancak ilçesinde mayıs ayı sonunda etkili olan kuvvetli yağışlar, heyelan riskini beraberinde getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, 18-29 Mayıs tarihleri arasında yaşanan yağışların ardından heyelan meydana gelen bölgelerde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında, heyelan tehdidi altında olduğu belirlenen 21 konut için tahliye kararı verildi. Güvenlik gerekçesiyle Ardahan köyünde 11, Bayındır köyünde 5, Aydındere beldesinde 3 ve Tandır köyünde ise 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bulancak ilçesinde heyelan tehlikesi nedeniyle daha önce de tahliye işlemleri yapılmıştı. AFAD ekiplerinin incelemeleri doğrultusunda, 2 Haziran tarihinde de Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde ise 17 konut tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin bölgedeki riskli alanlarda yürüttüğü çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.