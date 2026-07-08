Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi

Deniz Göktaş'ın tutuklanma kararı, kültür ve sanat dünyasında büyük bir tepkiyle karşılanırken peş peşe destek paylaşımları yapıldı. Dijital platformda izleyicilerle buluşan "Prens" dizisinin başrolü ve senaristi Giray Altınok da X (eski adıyla Twitter) hesabında dikkat çekici bir güncellemeye gitti.