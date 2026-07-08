Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi

Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi

YouTube'daki stand-up videosu sonrası tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’a sanat dünyasından tepkiler büyürken, "Prens" dizisinin yıldızı Giray Altınok'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Altınok, X hesabının kapak görselini Göktaş’ın "Ölü Deniz" afişiyle değiştirerek meslektaşına destek verdi.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi - Resim: 1

YouTube'da paylaştığı stand-up videosunun ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a, sanat camiasından gelen destek mesajları artarak sürüyor.

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Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi - Resim: 2

Son dönemde "Prens" dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok da sosyal medya profilinde yaptığı hamleyle meslektaşının yanında olduğunu gösterdi.

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Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi - Resim: 3

Deniz Göktaş'ın tutuklanma kararı, kültür ve sanat dünyasında büyük bir tepkiyle karşılanırken peş peşe destek paylaşımları yapıldı. Dijital platformda izleyicilerle buluşan "Prens" dizisinin başrolü ve senaristi Giray Altınok da X (eski adıyla Twitter) hesabında dikkat çekici bir güncellemeye gitti.

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Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi - Resim: 4

Başarılı oyuncu, şahsi X hesabının kapak görselini, Göktaş’ın gündem olan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisine ait afişle güncelledi.

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Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi - Resim: 5

Herhangi bir metin paylaşmadan bu değişikliği yapan Altınok'un sessiz tepkisi, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

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Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi - Resim: 6

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Altınok'un bu tavrına olumlu tepki verdi.

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Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi - Resim: 7

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu adımını haksızlığa karşı gösterilmiş anlamlı bir duruş olarak değerlendirdi.

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