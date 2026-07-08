YouTube'da paylaştığı stand-up videosunun ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a, sanat camiasından gelen destek mesajları artarak sürüyor.
Giray Altınok'tan Deniz Göktaş'a "Sessiz" destek: Profilini değiştirdi
YouTube'daki stand-up videosu sonrası tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’a sanat dünyasından tepkiler büyürken, "Prens" dizisinin yıldızı Giray Altınok'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Altınok, X hesabının kapak görselini Göktaş’ın "Ölü Deniz" afişiyle değiştirerek meslektaşına destek verdi.Dilem Taştan
Son dönemde "Prens" dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok da sosyal medya profilinde yaptığı hamleyle meslektaşının yanında olduğunu gösterdi.
Deniz Göktaş'ın tutuklanma kararı, kültür ve sanat dünyasında büyük bir tepkiyle karşılanırken peş peşe destek paylaşımları yapıldı. Dijital platformda izleyicilerle buluşan "Prens" dizisinin başrolü ve senaristi Giray Altınok da X (eski adıyla Twitter) hesabında dikkat çekici bir güncellemeye gitti.
Başarılı oyuncu, şahsi X hesabının kapak görselini, Göktaş’ın gündem olan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisine ait afişle güncelledi.
Herhangi bir metin paylaşmadan bu değişikliği yapan Altınok'un sessiz tepkisi, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Altınok'un bu tavrına olumlu tepki verdi.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu adımını haksızlığa karşı gösterilmiş anlamlı bir duruş olarak değerlendirdi.