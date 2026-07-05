Gece boyunca sahnede yer alan grup, repertuvarında bulunan "Bamboleo", "Volare", "Un Amor", "Baila Baila" ve "Djobi Djoba" eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Otuz yılı aşan kariyerinde dünyanın farklı noktalarında konserler veren Andre Reyes, Gipsy Kings'in müzikal geleneğini ailesiyle birlikte sürdürmeye devam ederken, topluluk flamenko ve Latin ezgilerinden oluşan seçkin performansını dinleyicilerin beğenisine sundu.
Yüksek sahne temposu ve etkileyici performansıyla ilgi gören ekip, konser süresince katılımcılara müzik ve dansın iç içe geçtiği keyifli anlar yaşattı.
Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen konser turnesinin son durağında Gipsy Kings, Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde izleyicilerle bir araya gelecek.