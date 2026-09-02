Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı

Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı

Giorgio Armani'nin sağ kolu ve beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, Bodrum tatilinde kameralara yakalandı. Dell'Orco'nun Türkbükü açıklarına demirleyen 65 milyon dolar değerindeki ultra lüks motoryatı 'Main', koyun en gözde teknesi oldu.

Kaynak: Diğer
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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 1

Dünyaca ünlü İtalyan moda devinin en yakınındaki isim olarak bilinen ve milyarlarca dolarlık servetin beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, yaz tatili için Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'u seçti.

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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 2

İtalyan moda çevrelerinde soyadının anlamı nedeniyle kendisine zaman zaman "Delioğlu" esprileri yapılan ünlü yönetici, Türkbükü açıklarında demirleyen süper lüks yatıyla Ege kıyılarında kameralar tarafından görüntülendi.

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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre, tatilinde, ünlü tasarımcının sağlığında sıkça kullandığı 65 metre uzunluğundaki "Main" isimli süper motoryatı tercih eden İtalyan varis, koyun en dikkat çekici teknelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki dev yat, koyu ziyaret edenlerin ve deniz tutkunlarının odak noktası haline geldi.

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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 4

Sadece kullandığı ultra lüks yatla değil, efsanevi moda imparatorluğunun vasiyetindeki kritik konumuyla da ön planda olan dell'Orco, yaklaşık 12 milyar dolarlık servetin yönetiminde adı geçen isimler arasında bulunuyor.

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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 5

Uzun yıllar erkek giyim tasarım ekibinin başında görev alan ve markanın kurucusuna en yakın isim olarak bilinen İtalyan yöneticinin, Bodrum'da arkadaş grubuyla akşam saatlerinde demir atan yatta keyifli vakit geçirdiği görüldü.

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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 6

GİORGİO ARMANİ KİMDİR?

1934 yılında İtalya'nın Piacenza kentinde doğan ünlü tasarımcı, modern giyim anlayışına kazandırdığı keskin çizgiler, çabasız şıklık ve zarif tasarımlarla dünya modasına yön verdi.

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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 7

Kendi adını taşıyan küresel moda imparatorluğunu kurarak tekstilden lüks otelciliğe kadar geniş bir alanda dev bir marka oluşturan İtalyan efsane, 4 Eylül 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

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Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’da: Lüks yatıyla Türkbükü’nü salladı - Resim: 8

Geride milyarlarca dolarlık bir servet bırakan ünlü modacı, vasiyetinde markanın geleceğini sadık çalışma arkadaşları ve aile üyelerinden oluşan beş ana mirasçıya emanet etti.

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