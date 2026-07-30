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Kaynak: Haber Merkezi

Jeffrey Epstein’in, ‘Pedofili Adası’ olarak geçen adada neler yaşandığı merak edilirken, hazırlanan dosyada dünyaca ünlü isimlerin ismi de geçiyor.

O isimlerden biri olan dünyaca ünlü model Gigi Hadid, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Sosyal medyada bir takipçisinin yorumuna yanıt veren 30 yaşındaki Hadid, hiç tanımadığı kişilerin kendisi hakkında bu şekilde konuşmasının, özellikle de söz konusu bağlam nedeniyle son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Belgelerde adının geçtiğini görmenin kendisini “midesi bulanacak kadar” kötü hissettirdiğini belirten Hadid, Epstein ile hiçbir zaman tanışmadığını ifade etti.

Hadid, Epstein’ın mağdurlarını yönlendirmek için bazı tanınmış kişilerin kariyerlerinde etkiliymiş gibi davranmış olabileceğini iddia etti.

‘EPSTEİN İLE HİÇBİR BAĞLANTIM YOK’

Konu hakkında daha önce sebep açıklama yapmadığından da bahseden Hadid, Epstein’ın gerçek mağdurlarının yaşadıklarının önüne geçmek istemediği için sessiz kaldığını söyledi.

Fakat sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından durumu açıklığa kavuşturma ihtiyacı duyduğunu belirten Hadid, Epstein ile hiçbir bağlantısının olmadığını kesin bir dille ifade etti. Hadid, 2015 tarihli e-postanın yazıldığı dönemde yaklaşık 20 veya 21 yaşında olduğunu ve isminin böyle bir dosyada yer almasının rahatsız edici olduğunu kaydetti.

KARİYERİNE 2012’DE BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ

Ayrıcalıklı koşullarda büyüdüğünü sözlerine ekleyen Hadid, anne ve babasının kendisini koruduğunu ve çalışma disiplinini öğrettiğini sözlerine ekledi.

Hadid, modellik ajansıyla 2012 senesinde sözleşme imzaladığını ve o tarihten beri kariyerinin her aşamasında yoğun biçimde çalıştığını söyledi. Açıklamasının sonunda Epstein hakkında sert ifadeler kullanan model, daha sonra sosyal medyadaki mesajını sildi.

HADİD KARDEŞLERİN ADI 2015 TARİHLİ E-POSTADA GEÇTİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan belgelerde Gigi Hadid ile kardeşi Bella Hadid’in isimleri, Aralık 2015 tarihli bir e-posta yazışmasında yer aldı.

Kimliği açıklanmayan bir kişi, Epstein’a Hadid kardeşlerin nasıl model olduklarını ve yüksek gelir elde ettiklerini sordu. Aynı kişi, kardeşlerin babası Muhammed Hadid’in ajansa para ödemiş olabileceğini iddia etti.

Epstein ise bu iddiayı reddetti ve kardeşlerin başarısını verilen talimatları yerine getirmelerine bağladı. Belgelerde Hadid kardeşlerin Epstein’ın suçlarına karıştığına ilişkin herhangi bir iddia yer almadı.