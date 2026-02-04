Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Jhon Duran, beklenen performansın oldukça altında kaldı. Kiralık sözleşmesi feshedilecek olan 22 yaşındaki yıldızın Rusya’ya transfer olması bekleniyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımdan ayrılması beklenen Jhon Duran için çevresine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RUSYA YOLCUSU

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran artık Rus ekibi Zenit'in formasını giymesi bekleniyor. Beklenen performansı gösteremeyen Kolombiyalı futbolcu, yaşadığı sakarlıkların yanı sıra bu sefer takıma yaşattığı sorunlarla gündem oldu.

SADETTİN SARAN’DAN DURAN İTİRAFI: ‘BEN KENDİMLE BİLE BU KADAR İLGİLENMEDİM’

Sakatlığını bahane ederek FCSB maçında olmayan ardından ise Kocaelispor deplasmanında yer almayan Duran hakkında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan çarpıcı ifadeler geldi. Saran’ın 22 yaşındaki yıldız için "Ben kendi çocuğumla bile bu kadar ilgilenmedim ama yine de onun sorunlarını çözemedim" dediği kaydedildi.

Sadettin Saran'dan Jhon Duran itirafı

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon başında büyük umutlarla Al-Nassr kulübünden kiralanan Jhon Duran beklentilerin kıyısından bile geçemezken 22 yaşındaki oyuncu, Rus ekibi Zenit'e gönderildi. Fenerbahçe'nin 1 sezon için toplamda 20 milyon Euro'luk maaş+kiralık ödemesi yaptığı genç futbolcunun kontratı sarı-lacivertliler tarafından feshedilirken, Kolombiyalı yıldız da Zenit'in yolunu tuttu. Duran'ın kalan ücretinin bir bölümü Ruslar tarafından karşılanacak.