Mehmet Cengiz’in satın aldığı Seydişehir Eti Alüminyum için hammadde temini amacıyla Antalya’nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağı yeniden gündeme geldi.

Şirketin daha önce yaklaşık 8 milyon metrekarelik ruhsat sahasının 3,4 milyon metrekarelik bölümünde işletme izni aldığı biliniyordu. Şimdi ise söz konusu alanda kapasite artışı yapılması planlanıyor.

Bölgede yapılması öngörülen genişleme çalışmasının, cevher çıkarma faaliyetlerini artırmaya yönelik olduğu ifade ediliyor. Söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde, Gidengelmez Dağı’ndaki madencilik faaliyetlerinin kapsamının genişlemesi bekleniyor.