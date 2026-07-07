Gidecek yerim yok diyenler ölümü göze aldı: Riskli binada gizli yaşam

Binanın oturulabilecek durumda olmadığını öne süren Usta, "Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir. Şu ana kadar 3-4 daire eşyalarını tamamen boşalttı ama içeride hala eşyası olan, taşınmayı bekleyen komşular var. Sabah yine gelip birkaç parça bir şey aldılar. Bundan sonra devamlı gelirler yapacak başka bir şey yok" dedi.