Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinde "sıfır tolerans" dönemini başlatacak dijital adımı hayata geçirdi. "Tüketici en iyi denetçidir" felsefesiyle yola çıkılacak yeni adımda vatandaşın cebine tek dokunuşla müfettiş yetkisi veren "Güvenilir Gıda" mobil uygulamasını kullanıma sundu.

BÜROKRASİ RAFA KALKTI, "ÇEK-GÖNDER" DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni sistemin detaylarını paylaşan Bakan İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinde hantallığın sona erdiğini belirtti. Vatandaşların artık denetim sürecinin bizzat "ana aktörü" olacağını belirten Yumaklı, uygulamanın getirdiği kolaylıkları şu sözlerle özetledi:

“Denetim Elinde mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkanı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve ‘Çek-Gönder’ kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik, Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacak Gideceğiniz Restoranın "Siciline" Bakmadan Karar Vermeyin!”

BÜTÜN SORULARA YANIT ARALANIYOR

Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri de şeffaflık ekranı. Artık tüketiciler, bir işletmeye girmeden önce o mekanın karnesini görebilecek. "İşletme Denetim Sorgulama" sekmesi sayesinde;

Mekan en son ne zaman denetlendi, geçmişte hangi cezaları aldı ve taklit veya tağşiş listesinde adı var mı? gibi tüm kritik soruların yanıtları, devletin resmi verileriyle anlık olarak ekrana gelecek.

Bakan Yumaklı, sosyal mecralarda yayılan asılsız iddiaların aksine, vatandaşın en doğru ve onaylı bilgiye bu uygulama üzerinden ulaşacağını vurguladı. "Şeffaf Takip Sistemi" ile yapılan ihbarların hangi aşamada olduğu ve işletmeye ne tür bir yaptırım uygulandığı da adım adım takip edilebilecek.