Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketleme yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe giderek dikkat çeken bir kılavuz yayımladı. Türk Gıda Kodeksi’nde yapılan düzenlemeyle, tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerin kullanımı sınırlandırıldı, ambalaj ve pazarlama dili yeniden şekillendirildi.
Gıdada etiket devrimi: 'Doğal' ve 'hakiki' dönemi bitiyor
Yeni düzenlemeyle tüketiciyi yanıltan ifadeler yasaklandı, ambalajlarda çocukları koruyan sıkı kurallar getirildi.Derleyen: Abdullah Kerzi
Yanıltıcı ifadelere yasak
Yeni düzenlemeye göre, pazarlamada sıkça kullanılan ancak somut karşılığı bulunmayan “yüzde 100 doğal”, “en doğal”, “hakiki” ve “ev yapımı” gibi ifadeler endüstriyel ürünlerde artık kullanılamayacak.
“Günlük” ibaresi yalnızca raf ömrü 24 saati aşmayan ürünler için geçerli olacak. Ambalajlı ürünlerde “taze sıkılmış” ve “fırından taze” gibi ifadeler yasaklanırken, dondurulmuş gıdalarda “taze” ibaresine yer verilmeyecek.
Ayrıca, gerçek meyve içermeyen ürünlerde o meyvenin görsellerinin kullanılması da yasaklandı. Bu tür ürünlerde “aromalı” ifadesi zorunlu hale getirildi.
Çocuklara yönelik sıkı koruma
Düzenleme, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimini de kapsıyor. Gıda ambalajlarında şiddeti çağrıştıran ya da olumsuz algı oluşturabilecek figürlerin kullanımına izin verilmeyecek.
Bu kapsamda silah, kafatası, beyin, göz, ayak ve klozet gibi figürler “uygunsuz” kabul edilirken, gülümseyen yüz ya da nazar boncuğu gibi semboller yasak dışında tutuldu.
Vegan ürünlere yeni tanım
Bitki bazlı ürünler için de yeni kurallar getirildi. “Vegan peynir” veya “vegan süt” gibi hayvansal ürünleri çağrıştıran isimler yasaklanırken, bu ürünlerin “bitkisel bazlı ürün” veya “bitkisel bazlı içecek” olarak adlandırılması zorunlu hale getirildi.
Öte yandan, “palm yağı içermez” ya da “glukoz şurubu içermez” gibi rakip içerikleri hedef alan ifadeler için de yanıltıcı olmaması adına standartlar getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte gıda etiketlerinde daha şeffaf ve anlaşılır bir dönemin başlaması hedefleniyor.