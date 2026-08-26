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Kaynak: ANKA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırma birimi Kamu-Ar’ın ağustos ayı Gıda Fiyatları Endeksi verilerine göre, gıda fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 56,7 arttı. Konfederasyon, gıda fiyatlarındaki kesintisiz yükselişin 75 aya ulaştığını belirterek, kamu çalışanlarının alım gücünün Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları karşısında reel olarak yüzde 39 gerilediğini açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, araştırma birimi Kamu-Ar tarafından hazırlanan Ağustos 2026 Gıda Fiyatları Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin geniş bölümünde şubeleri bulunan zincir marketlerden derlenen verilerde, 64 temel gıda ürününden oluşan sepet dikkate alındı.

Açıklamada, sebze ve meyve fiyatlarında mevsimsel düşüş görülmesine karşın et, yağ ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gıda fiyatlarının ağustosta da arttığı belirtildi. Haziranda yüzde 1,9, temmuzda yüzde 1,6 yükselen gıda fiyatlarında ağustosta da yüzde 0,5 artış yaşandığı, böylece kesintisiz artış serisinin 75 aya çıktığı kaydedildi.

"AÇLIK RİSKİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Yüksek enflasyonun gıda fiyatları üzerinden ücretliler, dar gelirliler ve yoksullar üzerindeki yükü artırdığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Gıda fiyatları, Türkiye’nin, içinde bulunduğu bu enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den başlayarak Ağustos 2026’ya kadar yüzde 2 bin 181 oranında arttı. Eylül 2021’de 1000 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl ağustos ayında 22 bin 810 lira ödemek gerekti. Gıda fiyatlarının yüzde 2.181 oranında arttığı Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yaşanan artış ise yüzde bin 292’de kaldı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 1000 lira olan ortalama kamu çalışanı ücreti son zamla birlikte Temmuz 2026 itibarıyla 13 bin 920 liraya çıktı."

"ALIM GÜCÜ REEL OLARAK YÜZDE 39 ERİDİ"

Açıklamada, gıda fiyatlarındaki yükselişin sürmesine karşın maaş ve ücretlerde yıl sonuna kadar değişiklik beklenmediğine dikkat çekilerek, "Gelirlerindeki artış gıda fiyatlarındaki artışı bile karşılamaya yetmeyen ücretlilerin alım gücü gıda fiyatlarına karşı karşısında reel olarak yüzde 39 oranında eridi. Buna göre bir kamu çalışanının 2021 yılında maaşıyla aldığı gıda sepetinin şimdi en fazla yüzde 61’ini alabiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Tarım sektöründeki sorunlar ile üretim maliyetlerinde yaşanan artışların açlık ve yoksulluk riskini önümüzdeki aylarda da artıracağı belirtildi.

AYLIK FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Açıklamada ağustos ayındaki aylık fiyat değişimleri de ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Buna göre et ve balık grubunda yüzde 4,4, margarin ve sıvı yağ harcamalarında yüzde 3,3, işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 3,8 artış gerçekleşti.

Ekmek, pirinç, un, bulgur ve bakliyat harcamalarında değişiklik yaşanmazken, süt, süt ürünleri ve yumurta grubunda yüzde 1,5, meyvede yüzde 4,7, sebzede ise ortalama yüzde 4,2 düşüş kaydedildi.

8 AYLIK VE YILLIK ARTIŞ ORANLARI

Yılın ocak-ağustos döneminde gıda fiyatlarının toplam yüzde 37,7 yükseldiği bildirildi. Bu dönemde ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları yüzde 35,1, et ve balık fiyatları yüzde 30, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 28,2, yağ fiyatları yüzde 12,8, meyve fiyatları yüzde 47,3, sebze fiyatları yüzde 90,7, bakliyat fiyatları yüzde 27,8 ve diğer gıda fiyatları yüzde 19,4 arttı.

Son bir yıllık süreçte ise gıda fiyatlarının yüzde 56,7 oranında yükseldiği aktarıldı. Yıllık bazda ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatları yüzde 47,7, et ve balık fiyatları yüzde 45,1, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 34,4, yağ fiyatları yüzde 30,5, meyve fiyatları yüzde 67,4, sebze fiyatları yüzde 153,6, bakliyat fiyatları yüzde 51,2 ve diğer gıda fiyatları yüzde 41,3 zamlandı.

Açıklamada ayrıca Eylül 2025-Ağustos 2026 dönemini kapsayan son 12 aylık ortalama gıda fiyatlarının, önceki 12 aylık döneme kıyasla yüzde 56,2 oranında arttığı belirtildi.