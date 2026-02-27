Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası 01 Nolu Gıda Perakende ve 10 Nolu Gıda İmalat Meslek Komite üyeleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Komite Başkanları ve Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programda; Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu hep birlikte paylaşıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, üyelerle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşarken, mesleki dayanışmanın ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Bilecik TSO'dan yapılan açıklamada, "İftar programımıza katılım sağlayan tüm komite başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür eder, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz." denildi.