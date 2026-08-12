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Kaynak: AA

Gıda maddeleri başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin Türkiye’ye girişinde uygulanan resmi kontrol süreçlerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ LİSTEYE EKLENDİ

Yapılan değişiklikle, gıda maddelerinin resmi kontrollerini gerçekleştirecek yetkili idareler arasına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de dahil edildi.

Böylece Denizli’de gıda maddelerinin ülkeye girişinde gerçekleştirilecek resmi kontrollerin yürütülmesine ilişkin yetki kapsamı genişletilmiş oldu.

HANGİ ÜRÜNLER KONTROL KAPSAMINDA?

Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin gıda ve yem güvenilirliği açısından resmi kontrollerini yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlükleri belirleniyor.

Kapsamda;

Bitki koruma ürünleri

Gıda maddeleri

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler

Yemler

yer alıyor.

Söz konusu ürünlerin ülkeye girişinde gerçekleştirilen resmi kontrollerin, belirlenen yetkili idareler tarafından yapılması öngörülüyor.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı tebliğ değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda maddelerinin resmi kontrollerini gerçekleştirecek yetkili idareler arasında yer aldı.