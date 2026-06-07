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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliği konusunda uluslararası düzeyde yürütülen önemli bir farkındalık projesine bu yıl da destek veriyor. Bakan İbrahim Yumaklı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) öncülüğünde gerçekleştirilen "Safe2Eat" kampanyasına Türkiye'nin katılım sağladığını ve tüketicileri bilinçlendirme faaliyetlerinin 2026 yılı boyunca kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

"HER YERDE GÜVENLİ GIDA" ÖNCELİKLİ HEDEF

7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, Birleşmiş Milletler kararıyla kutlanan bu anlamlı günün, halk sağlığını korumadaki kritik önemine değindi. Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılı için belirlenen 'Yükten çözümlere-her yerde güvenli gıda' teması; gıda kaynaklı risklerin bertaraf edilmesinde bilimsel verilerin, proaktif politikaların ve doğru uygulamaların önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Biz de bu vizyon doğrultusunda, tarladan sofraya kadar tüm paydaşlarımızla el ele vererek güvenilir gıda kültürünü kökleştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

2020 yılından bu yana uygulanan kampanyaya Türkiye'nin ilk kez 2025 yılında dahil olduğunu hatırlatan Yumaklı, ilk senede yürütülen yoğun sosyal medya çalışmaları ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri sayesinde, katılımcı ülkeler arasında en yüksek görünürlük ve etkileşim oranlarından birine ulaşıldığını vurguladı.

2026 YILI ÇALIŞMALARINDA 3 TEMEL BAŞLIK

Gönüllü 23 ülkenin işbirliğiyle yürütülen ve toplumun bilimsel veriler ışığında doğru bilgilendirilmesini amaçlayan "Safe2Eat" kampanyasında, Türkiye bu yılki stratejisini 3 ana tema üzerine inşa etti:

Gıda İsrafının Azaltılması: Kaynakların korunması ve israfın önüne geçilmesi için toplumsal farkındalık oluşturulması.

Gıda Kaynaklı Hastalıklarla Mücadele: Olası gıda risklerinin bilimsel metotlarla nasıl en aza indirileceğinin aktarılması.

Güvenilir Yöntemlerle Gıda Hazırlama: Vatandaşların gıdaları evlerinde güvenli şekilde hazırlaması ve saklaması için doğru tekniklerin paylaşılması.

Kampanya süresince, Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya mecralarından ve resmi internet sitesinden #Safe2EatEU etiketiyle bilgilendirici paylaşımlar sürdürülecek.

VATANDAŞ ODAKLI DENETİM: GÜVENİLİR GIDA MOBİL UYGULAMASI

Gıda denetimlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla devreye alınan "Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması"nın önemine de dikkat çeken Bakan İbrahim Yumaklı, uygulamanın sunduğu kolaylıkları şu sözlerle özetledi:

"Vatandaşlarımız, toplu tüketim veya satış yerlerinde karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu uygulamanın 'çek-gönder' özelliği sayesinde anında bizlere ulaştırabiliyor ve takibini yapabiliyor. Karekod okutma sistemiyle işletmelerin denetim geçmişine erişebilirken; taklit-tağşiş listelerini ve güncel duyuruları anlık takip edebiliyorlar. Bu dijital altyapı, devletimizin denetim gücü ile halkımızın hassasiyetini tek bir noktada birleştiriyor."