Türkiye’de enflasyonun artış hızı kağıt üzerinde düşüş gösterse de özellikle gıda fiyatlarında ciddi boyutlara ulaştı. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, enflasyon ocak ayı itibari ile aylık bazda yüzde 4,84 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 30,85 seviyesinde gerçekleşti.

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG ise enflasyonun aylık bazda yüzde 6,32 oranında artığını yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 53,42 olduğunu hesapladı.

Milyonlarca vatandaş derin yoksullukla boğuşurken gıda fiyatlarının geldiği durum geçim derdinin en büyük göstergesi oldu. OECD’nin açıkladığı verilere göre Türkiye gıda enflasyonunda zirveyi kimseye kaptırmadı.

Açıklanan verilere göre Türkiye, 2025 yılının aralık ayı itibari ile yüzde 28,3 ile gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke oldu. OECD’de ortalama gıda enflasyonu ise yüzde 3,8’de sabit kaldı. OECD ülkeleri arasında Türkiye’den sonra en yüksek gıda enflasyonunun olduğu ülke ise yüzde 5,6 ile Estonya oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 5,5 ile İzlanda yer aldı.

OECD verilerine göre gıda enflasyonu bu dönemde Macaristan, İsviçre ve Kosta Rika’da düşüş gösterdi.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞ YAVAŞLSA DA ZİRVE YİNE TÜRKİYE’DE

OECD’nin açıklamasına göre Türkiye’de enflasyon rakamlarının artış hızı bir önceki yıla göre düşüş gösterse de manşet enflasyon hâlâ çok yüksek seviyede. Türkiye’de manşet enflasyon 2025 yılının aralık ayı itibari ile yüzde 30,9 olarak hesaplandı. 2024 yılındaki yüzde 58,5 olan enflasyona kıyasla 2025 yılında artış hızı düşse de bu durum Türkiye’deki enflasyonun diğer ülkelere fark atmasının önüne geçmedi.

OECD verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılının aralık ayı itibari ile gıda enflasyonu yüzde 28,3, enerji enflasyonu yüzde 29,4 ve gıda ile enerji hariç çekirdek enflasyon yüzde 32 oldu.

Öte yandan OECD genelinde ortalama enflasyon yüzde 3,7; G7 ülkelerinde ise yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. OECD’ye üye 13 ülkede 2025 yılının aralık ayı itibari ile yükseliş meydana gelirken 13 ülkede arttı ve 11 ülkede ise istikrarlı veya sınırlı değişim gözlendi.

HALKIN YÜZDE 40’I PROTEİN ALAMIYOR

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gıdaya olan erişimindeki büyük sorun OECD’nin bir verisine daha yansıdı. Buna göre Türkiye’de halkın yüzde 40’ı gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketemiyor. Türkiye, bu alanda OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu verinin yoksulluğu en iyi şekilde yansıttığına dikkat çekti.