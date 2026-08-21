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Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Nestle, bu ilaçları kullanan tüketicilerin değişen beslenme gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla yapay zeka destekli yeni bir ürün ekosistemi geliştirmeye başladı.

Şirket, ilaç kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilen kas kütlesi kaybı, yetersiz besin alımı, hidrasyon eksikliği ve cilt sağlığı gibi sorunlara yönelik özel gıda çözümlerine odaklanıyor.

HEM İLAÇ KULLANANLAR HEM DE BIRAKANLAR HEDEFLENİYOR

Nestle Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Stefan Palzer, hızlı kilo kaybı sırasında yaşanan kas kaybını önlemek için yüksek proteinli formüllere öncelik verdiklerini açıkladı. Şirket, ABD pazarında 35 gram protein içeren Boost Advanced Nutrition Shake ürününü sunarken, Asya ve Avustralya pazarlarında ise Milo PRO High Protein isimli ürünü devreye soktu. Cilt, saç ve tırnak sağlığını desteklemek adına Vital Proteins markası altında kolajen takviyeli içerikler sunuluyor.

Ayrıca Nestle, GLP-1 tedavisini sonlandıran kişilerin 1 ila 3 ay içinde tekrar artış gösteren iştahını kontrol altında tutmaya yönelik özel içerik kombinasyonlarının da patentini aldı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE "FOOD GENIE"

Nestle, ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve doğru besin kombinasyonlarını tespit etmek için yapay zeka algoritmalarından faydalanıyor. Şirketin "Food Genie" adını verdiği dahili yapay zeka sistemi, yaklaşık 120 bin tariften oluşan geniş veri tabanını analiz ederek bilim insanlarına yeni ürün önerileri sunuyor.

Geliştirilen yapay zeka destekli tüketici simülasyonları sayesinde yeni tariflerin tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı önceden tahmin ediliyor. Sosyal medyadaki tüketim trendlerini de takip eden şirket, kullanıcı odaklı, hedefli bir beslenme ekosistemi kurmayı amaçlıyor.