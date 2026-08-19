Kaynak: İHA

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerindeki güçlü markalarıyla faaliyet gösteren Besler'in 2026 yılının ilk altı ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6'lık artışla 19,6 milyar TL oldu.

Dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk, sürülebilir peynir kategorisinde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Besler'in 2026 yılının ilk altı ayındaki konsolide cirosu, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6 artarak 19,6 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde brüt kârı yüzde 4,5 milyar TL olurken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk yarısında 1,5 milyar TL ihracat geliri elde eden Besler, işletme faaliyetlerinden de 1,6 milyar TL nakit akışı sağladı.

Yaklaşık 64 milyon tabakta 21 milyon haneye ulaşan Besler, 2026 yılının ilk yarısında faaliyet gösterdiği kategorilerdeki konumunu korurken, güçlü inovasyon odağı ile çalışmalarını sürdürdü. SuperFresh dondurulmuş gıda kategorisindeki, Bizim Yağ ve Terem ise margarin pazarındaki lider konumlarını sürdürdü.

30 YENİ ÜRÜN TÜKETİCİLERLE BULUŞTU

Besler, yılın ilk yarısında dondurulmuş gıda iş biriminde 16, yağ iş biriminde Türkiye pazarına yönelik 5, ihracat pazarlarında ve Ev Dışı Tüketim (EDT) kanalında 9 olmak üzere toplam 30 yeni ürünü tüketicilerle buluşturdu. Tüketici ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren ürün geliştirme yaklaşımını 2026'nın ikinci çeyreğinde de sürdüren Besler, değerli ürünlerle portföyünü geliştirmeye devam etti. İnovasyonu büyümenin temel itici güçlerinden biri olarak konumlandıran şirket, lider markalarının iletişim faaliyetleriyle tüketiciyle kurduğu bağı daha da güçlendirdi.

SuperFresh, yüzde 32 pazar payıyla kategori liderliğini sürdürürken, premium pizza segmentindeki varlığını Pizza Napoliten'le güçlendirdi. Değişen tüketici beklentilerinden ilham alan yenilikçi ürünü Frulove ile de portföyünü genişletti. Besler, yağ kategorisindeki marka ve ürün yatırımlarını sürdürürken, lider markaları Bizim Yağ ve Terem'in güçlü performansıyla yüzde 68'lik pazar payına ulaşarak liderliğini pekiştirdi.

EDT VE DONUK FIRINCILIK İŞLERİNDE BÜYÜME DEVAM ETTİ

Besler, ana kategorilerindeki performansının yanı sıra Ev Dışı Tüketim ve Donuk Fırıncılık alanlarında da büyümesini sürdürdü. Yağ kategorisinde pastacılık ürünleri satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırırken, catering segmentinde de yüzde 10 büyüme kaydetti. Şirket, donuk fırıncılık iş kolunda ise bake-off satışlarını 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırdı.

Besler, uluslararası finansman desteğiyle sürdürülebilir büyümesine güç kattı

Besler, büyüme stratejisini üretim, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağındaki yatırımlarla desteklemeyi sürdürdü. Şirketin tarım ve tedarik zincirinde verimliliği artırmaya yönelik geliştirdiği akıllı tarım projesi SAFER'ın ikinci fazı uygulamaya alındı. Besler'in sürdürülebilir üretim yatırımları kapsamında Emirdağ fabrikasında hayata geçirilen güneş enerjisi santrali (GES) de yılın ilk yarısında faaliyete geçti.

Besler ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağladığı 25 milyon euro tutarındaki uzun vadeli finansmanla büyüme yolculuğunu destekledi. Söz konusu finansmanın, üretim altyapısının güçlendirilmesi, verimlilik odaklı yatırımların hızlandırılması, sürdürülebilirlik projelerinin desteklenmesi ve şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin ilerletilmesi amacıyla kullanılması planlanıyor.

"Sürdürülebilir gıdanın geleceğine, inovasyon ve güçlü markalarımızla yön vermeyi hedefliyoruz"

Şirketin ilk yarı yıl finansal performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunan Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO'su Mert Altınkılınç, "2026 yılının ilk yarısında, lider markalarımız, inovasyon odağımız ve disiplinli iş modelimizle güçlü bir performans ortaya koyduk. Sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuzla, faaliyet gösterdiğimiz tüm kategorilerde hayata geçirdiğimiz yenilikçi ürünleri, verimlilik odaklı uygulamaları ve uzun vadeli yatırımları somut sonuçlara dönüştürüyoruz. Bu dönemde sağladığımız uzun vadeli finansman da büyüme yolculuğumuzu destekleyen önemli adımlardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde üretim altyapımıza, verimliliğe, sürdürülebilirlik projelerine ve ihracat kapasitemize yatırım yaparak hem yurt içinde hem uluslararası pazarlarda büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.