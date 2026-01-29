Gıda sektörünün önemli oyuncularından biri olan Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., sermaye piyasalarına güçlü bir adım atıyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama süreci bugün itibarıyla sürüyor.

21,50 TL SABİT FİYATLA EŞİT DAĞITIM

Yatırımcılar, 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde üç gün boyunca taleplerini iletebilecek. Pay başına 21,50 TL sabit fiyatın belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak.

HALKA ARZIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Şirket, bu süreçte 54.700.000 TL nominal değerli payın sermaye artırımı yoluyla satışını gerçekleştirerek toplam halka arz büyüklüğünü 1.176.050.000 TL seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. İşlem sonrası şirketin halka açıklık oranının %20,01 olması planlanıyor.

Halka arz edilen payların %60’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %40’ı ise Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrıldı. Hem şirket hem de ihraççı tarafı, 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını ve satış yapmayacaklarını taahhüt etti. Yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla, brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar bir fonla 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.

Halka arz öncesinde 218 milyon 650 bin TL olan şirket sermayesi, sürecin tamamlanmasıyla birlikte 273 milyon 350 bin TL'ye yükselecek.