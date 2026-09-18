Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, atık sorununa çevresel ve ekonomik çözümler üretiyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteği ve SoGreen projesi kapsamında Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi tarafından hayata geçirilen çalışma, geleneksel mama üretimine düşük kaynak tüketen alternatif bir model sundu. Gıda atıklarının bertaraf edilmek yerine yeniden üretim döngüsüne katılması sayesinde hem sıfır atık hedeflerine büyük katkı sağlandı hem de yerel ölçekte verimli bir ekonomik yapı kuruldu.

"KADIN EMEĞİNİ YEŞİL EKONOMİNİN GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Çevresel sürdürülebilirliği kadın istihdamıyla harmanlayan proje, kooperatif üyesi kadınların yeşil ekonomi alanındaki kapasitelerini de güçlendirdi. Proje hakkında konuşan GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, yeşil dönüşümün sadece teknoloji değil, insan ve çevre odaklı kaynak yönetimi olduğunu vurgulayarak gıda atıklarını değere dönüştüren bu tür yerel sosyal projelerin yaygınlaşmasını hedeflediklerini ifade etti.