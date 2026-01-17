Ocak 2026'da yayınlanan ve 2000 katılımcıyla gerçekleştirilen Türkiye Raporu, gıda tüketimi, satın alma ve alışveriş alışkanlıklarında çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapora göre, tüketiciler satın alma aşamasında daha dikkatli olsa da, evde gıda işleme ve tüketiminde ciddi riskler alıyor. İşte raporun öne çıkan bulguları...

MUTFAKTA RİSKLİ DAVRANIŞLAR YAYGINLAŞIYOR

Katılımcıların yüzde 63'ü, salçada az miktarda küf görünce küflü kısmı sıyırıp kalanını tüketmeyi tercih ediyor. Bu oran, gıda zehirlenmesi riskini artıran bir alışkanlık olarak dikkat çekiyor. Benzer şekilde, yüzde 56,1'i çiğ et veya tavuğu pişirmeden önce musluk altında yıkadığını belirtiyor; ancak uzmanlar, bu yöntemin bakterileri yayarak riski büyüttüğünü vurguluyor.

Raporda ayrıca, çözülen et veya tavuğun artması durumunda tekrar dondurulması gibi davranışların da kayda değer oranda görüldüğü belirtiliyor. Son kullanma tarihi geçen sütü koklayarak "iyiyse" içenlerin oranı ise yüzde 17 seviyesinde.

SATIN ALMADA SON KULLANMA TARİHİ ÖN PLANDA

Tüketiciler gıda satın alırken daha disiplinli bir tutum sergiliyor. Her dört kişiden üçü, bir ürünü almadan önce her zaman son kullanma tarihini kontrol ediyor. İçerik listesine her zaman bakanların oranı yüzde 41, besin değerlerini inceleyenlerin oranı ise yüzde 37 olarak ölçüldü.

Ürünün üretildiği yere dikkat edenlerin oranı da oldukça yüksek; bu, tüketicilerin yerel üretim ve kaliteye verdiği önemi gösteriyor.

EN GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ KANALI ZİNCİR MARKETLER

Sağlık açısından en güvenilir alışveriş kanallarına ilişkin soruda, her üç kişiden biri zincir marketleri birinci sıraya koydu. Semt pazarları ise zincir marketlerin 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Mahalle esnaflarını en güvenilir görenlerin oranı, yerel marketlerden yaklaşık 6 puan daha yüksek çıktı.

Katılımcıların açık uçlu yanıtlarında "hiçbiri", "hepsi" veya "hangisi daha uygunsa" gibi ifadeler de sıkça yer aldı, bu da tüketicilerin kanal tercihlerinde esneklik gösterdiğini işaret ediyor.

Rapor, gıda güvenliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayarak, tüketicilere uzman tavsiyelerine uyma çağrısında bulunuyor.