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Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Alıma ilişkin giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.

ADAYLARA 5 İL TERCİH HAKKI

Alımlar, Türkiye genelinde 80 ilde gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru sırasında en fazla 5 ili tercih edebilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ NETLEŞTİ

Sınav için ön başvurular 20-22 Ekim tarihleri arasında alınacak. Nihai başvuru süreci ise 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapamayan adaylar için 6 Kasım’da geç başvuru imkanı tanınacak.

SINAV İKİ AŞAMALI OLACAK

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

SINAV ANKARA’DA YAPILACAK

Yazılı sınav, 21 Kasım’da saat 13.45’te Ankara’daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi’nde gerçekleştirilecek.