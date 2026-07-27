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Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri ilgilendiren önemli bir sistem çalışması hakkında duyuru yayımladı.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek bakım ve güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı vergi işlemlerinde geçici süreyle kesinti yaşanacak.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GÖNDERİLEMEYECEK

GİB’in duyurusuna göre, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 00.00’dan 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar beyanname sistemlerinde işlem yapılamayacak.

Bu süre boyunca;

DBS (Dijital Beyanname Sistemi)

e-Beyanname

İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi gerçekleştirilemeyecek.

SİSTEMLER ÇALIŞMA SONRASI YENİDEN AÇILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından beyanname sistemlerinin yeniden aktif hale getirileceğini bildirdi.

Mükelleflerin, belirtilen tarih aralığını dikkate alarak işlemlerini planlamaları istendi.