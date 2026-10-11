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Son yılların en çok ses getiren video oyunları arasında yer alan Ghost of Tsushima, ekranlara uyarlanmaya hazırlanıyor. İlk olarak geçtiğimiz yılın başında duyurulan ve oyunun çok oyunculu modu Legends'tan esinlenecek olan yapım, seslendirme kadrosuna kattığı orijinal isimlerle dikkat çekerken, erteleme haberiyle gündeme geldi.

2028 YILINA ERTELENDİ

Daha önce 2027 yılında izleyiciyle buluşacağı açıklanan Ghost of Tsushima animesi, New York Comic-Con panelinde yapılan güncellemeyle 2028 yılına ertelendi. Projenin arkasındaki ekibin seslendirme kadrosunu güçlendirdiği ve oyunda Tomoe karakterine hayat veren Mayumi Skco ile Shinya Fukumatsu gibi isimleri kadroya dahil ettiği bildirildi.

Star Wars Visions projelerinin yönetmeni Takanobu Mizuno'nun liderliğinde geliştirilen animenin ana oyunun birebir uyarlaması olmayacağı, Legends modu ekseninde özgün bir hikâye sunacağı belirtiliyor. Yapımın arkasında ise Demon Slayer ve Solo Leveling gibi dev projelere imza atan Aniplex stüdyosu yer alıyor.