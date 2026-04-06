Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Gheorghe Hagi'nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

Rumen basını, Hagi'nin yıllık ücretini ve mukavelesinde yer alacak bonus maddelerini duyurdu. Gelen haberlere göre, Gheorghe Hagi, Romanya Milli Takımı'nın eski hocası Mircea Lucescu ile aynı maaşı alacak. Federasyon ile aylık 27 bin euroya anlaşan Hagi'nin yıllık ücretinin 324 bin euroya geleceği belirtildi.

Haberde, 61 yaşındaki teknik adamın mukavelesinde performans bonuslarının da bulunduğu ve Romanya'nın, EURO 2028'e katılması halinde 300 bin euro daha kazanacağı kaydedildi.



Rumenler, 2030 Dünya Kupası giderse Hagi bu kez 500 bin euroluk bonusa hak kazanacak.

Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda A Milli Takımımız ile karşılaştı. Milli Takım karşılaşmayı tek golle kazandıktan sonra Kosova’yı da mağlup ederek Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Romanya Futbol Federasyonu, mağlubiyetin ardından Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

HAGI’NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Galatasaray’da oynadığı futbolla sarı kırmızılıların efsaneleri arasında yer alan Hagi, teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında Romanya Milli Takımı’nı çalıştırarak başladı. Sonrasında kısa süreliğinde Bursaspor’u çalıştıran Rumen teknik adam, Galatasaray’ı 2 farklı dönemde çalıştırırken 1 Türkiye Kupası kazandı. Hagi, sahibi ve teknik direktörü olduğu Farul Constanța ile Romanya Ligi’nde şampiyon oldu.