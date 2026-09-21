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Kaynak: Haber Merkezi

Diyarbakır / Seda Çelebi / Yeniçağ



Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), 49’uncu kuruluş yıl dönümünü Diyarbakır’da düzenlenen özel bir törenle kutladı. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen gecede, geleneksel “40’ıncı Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” de sahiplerini buldu.

Kent protokolü, siyaset dünyası, basın ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren törene yoğun katılım sağlandı. Geceye; Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Amedspor Başkanı Burç Baysal, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ve Nahit Eren başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, jüri değerlendirmesi sonucunda 12 farklı kategoride ödüle layık görülen basın mensuplarına plaketleri takdim edildi. Başarılı gazetecilerin ödüllendirildiği törende, yerel basının kent yaşamındaki önemi ve gazetecilik mesleğinin taşıdığı değer bir kez daha vurgulandı.

GGC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gece, ödül töreni ve davetlilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.