Feci olay İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Gülay G., bir süredir haber alamadığı 93 yaşındaki annesi Fatma Demircan hakkında Eyüpsultan Akşemsettin polis merkezine giderek 'kayıp' ihbarında bulundu.

93 yaşındaki Fatma Demircan, torunlarından Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu.

Jandarmayla iletişime geçerek bir süredir haber alınamayan Fatma Demircan'ın izine ulaşmak için ortaklaşa çalışma başlattı. Arama çalışmaları Arnavutköy Balaban köyünde sürdü.

Köy muhrarıyla konuşarak Fatma Demircan'ın yaşadığı Eyüpsultan'daki eve giden ekipler, Demircan'la birlikte yaşayan torun Volkan G.,'yi evde baygın ve bilekleri kesili halde buldu. Baygın bulunan Volkan G.'nin ardında bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi. Tedavi için Volkan G., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Volkan G., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İTİRAF ETTİ

Volkan G.'nin çelişkili ifadesi sebebiyle kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.'de gözaltına alındı. Volkan G. polis ifadesinde anneannesini hava alması için gezemeye çıkardığını, ardından araçla ilerlediği sırada arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, kendisinin de bastonu alıp onun kafasına vurduğunu, hareketsiz kaldığını, ölmüş olacağını düşünerek korktuğunu ve cesedi Arnavutköy ilçesi Balaban köyüne götürdüğünü, boş bir alana bıraktığını sonrasında ise oradan ayrıldığını ve cesede ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Köpekler eşliğinde yapılan çalışmalarda köpeklerin tepki verdiği yerde torunu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Fatma Demircan'a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu.

5 GÖZALTI VAR

Fatma Demircan'ın öldürülmesine ilişkin torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G. ve Damadı Veli G.' ve Volkan G'nin eski eşi Meltem Y. Gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye gönderildi.