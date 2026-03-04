Gezi Parkı eylemlerinin 12'inci yıl dönümünde, Taksim Meydanı'nda bir araya gelen 21 kişi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde "Duran Adam" eylemi yapmıştı.

Polis ekipleri eyleme müdahale ederek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına almış ve gözaltına alınan çocuklar aynı akşam bırakılmış, diğer 19 kişi sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen "sabit bekleme" eylemine katıldıkları gerekçesiyle 19 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla dava açılmıştı.

ANAYASAL HAKLARIYLA HAREKET ETTİLER

Davanın karar duruşması bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi yapıldı. Hakim, tüm sanıkların “hareketlerinin cebir içermediği, silahsız ve saldırısız olduğu, kamu düzenini bozan ve insanların mal ve canını tehlikeye atan bir boyutta olmadığı, sanıkların Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında hareket ettikleri” gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.