Samsun’un Atakum ilçesinde, gezi kafilesini taşıyan bir minibüsün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde gerçekleşt.i Olay, bugün (21 Mart) Samsun-Ankara karayolunun 10. kilometresi, Adalar mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Trabzon’dan Amasya’ya gezi amacıyla yola çıkan Emre Parlayan (23) idaresindeki 61 J 0528 plakalı tur minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Rögar kapağına çarpıp bariyerlere sıkıştı Savrulan araç, orta refüje çıktıktan sonra bölgedeki bir rögar kapağına çarptı ve iki bariyer arasında bir süre ilerleyerek durabildi. Toplam 20 yolcunun bulunduğu minibüste büyük panik yaşanırken, kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Emre Parlayan ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Yama (37), Betül Erdoğan (25) ve Ece Çimendağ (23) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.