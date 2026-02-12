Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden yargılama kararı verilen ancak cezaevinde tutulmaya devam eden MS hastası, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman dün rahatsızlanarak bir kez daha Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Meriç Kahraman, eşi Tayfun Kahraman’ın geçirdiği akut MS atağı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden yalnızca MR çekimi yapıldığını ardından cezaevine geri götürüldüğünü açıkladı.

‘SADECE ADALET İSTİYORUZ’

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Meriç Kahraman, şunları kaydetti:

“Dün yalnızca MR çekimi yapılarak Cezaevi’ne geri götürüldüğünü; tedavisini yürüten ve dün de hastanede olan hekimlerin muayenesi için ise en kısa sürede yeniden Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edileceğini öğrendik.

Anayasa Mahkemesi kararına uyulsa; Tayfun ile hastaneye beraber gitmiş ve hastalığının durumunu dün doktorlarıyla değerlendirebilmiştik. Şimdi yine neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz. Tekrar ediyorum; ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz.”