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Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan gezgin arıcılar, zengin bitki florası, geniş meraları ve elverişli iklim şartları nedeniyle kovanlarını Muş Ovası'na yerleştirmeye başladı. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden kente gelen arıcılar, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kentin arıcılık sektörü açısından çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Arıcılığın bölgedeki en önemli tarımsal faaliyetlerden biri olduğuna işaret eden Gönç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arıcılık yalnızca üretim odaklı değerlendirilmemeli, aynı zamanda ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılık faaliyetleri için son derece uygun bir yapıya sahip olan ilimiz, bu avantajları sayesinde gezginci arıcıların ilk uğrak noktalarından biri konumundadır. Farklı illerden gelen gezginci arıcılar, mayıs ve haziranda ilimize gelerek konaklamakta, ağustosta ise farklı bölgelere hareket etmektedir."

Kentteki arıcılık verilerine dair istatistikleri de paylaşan Gönç, geçen yıl Muş'a yaklaşık 710 gezgin arıcının 290 bin kovanla giriş yaptığını anımsattı. Bu yıl ise şu ana kadar 200 gezgin arıcının 65 bahar kovanıyla kente ulaştığını belirten Gönç, "Bu yıl itibarıyla ilimizdeki yerel kovan sayısı da 60 bine ulaştı. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı." bilgisini verdi.

Yaklaşık yarım asırdır arıcılık mesleğiyle uğraşan üreticilerden Hasan Yılmaz da bahar döneminin gelmesiyle birlikte rotalarını yeniden Muş'a çevirdiklerini söyledi. Sezon planlamasını aktaran Yılmaz, "İlkbaharın gelmesiyle yeniden Muş Ovası'na dönüyoruz. Yaklaşık 20 gün boyunca ovada kaldıktan sonra, arılarımızın daha kaliteli bal üretebilmesi için Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına çıkacağız." diye konuştu.