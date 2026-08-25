Gezegendeki küresel ısınma baskısı ve Pasifik genelinde güçlenen El Nino iklim olayının etkisiyle dünya okyanuslarının ortalama yüzey sıcaklığı 21,1 dereceye yükselerek ölçüm tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 1979 yılından bu yana günlük bazda tutulan deniz yüzeyi sıcaklığı kayıtlarındaki en yüksek değer kaydedilirken; Temmuz 2026 ise deniz yüzeyi sıcaklıkları açısından 1854'ten bu yana gezegenin gördüğü en sıcak ay olarak tarihe geçti.

OKYANUSLAR KÜRESEL ISINMANIN TÜM YÜKÜNÜ ÜSTLENİYOR

Sera gazı emisyonlarının yol açtığı fazla ısının yüzde 90'ından fazlasını emen okyanuslardaki bu tablo, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yıkıcı boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Sıcaklık artışını tetikleyen Doğu ekvatoral Pasifik merkezli El Nino'nun ise son 150 yılın en güçlü dalgası olma yolunda ilerlediği bildiriliyor. İngiltere Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, henüz zirve noktasına ulaşmayan bu iklim olayının en güçlü evresinde küresel deniz sıcaklıklarının ortalamanın 3 dereceden fazla üzerine çıkacağı öngörülüyor.

AŞIRI HAVA OLAYLARI ŞİDDETLENİYOR, 2027 İÇİN EN SICAK YIL UYARISI YAPILIYOR

Okyanus sularının ısınması atmosfere daha fazla nem ve enerji aktararak fırtınaların şiddetini artırıyor. Nitekim son dönemde Pasifik'te yaşanan Kategori 5 seviyesindeki Genevieve Kasırgası ile Hawaii'de büyük yıkıma yol açan Lala Tropikal Fırtınası bu durumun somut örnekleri arasında yer alıyor. Deniz sıcaklıklarındaki değişimin karalara yaklaşık üç aylık gecikmeyle yansıdığını vurgulayan bilim insanları, mevcut eğilimin sürmesi halinde aşırı sıcaklıkların 2027 boyunca da etkisini sürdüreceğini ve 2027'nin insanlık tarihinin en sıcak yılı olacağını tahmin ediyor.